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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 9:58 25.06.2018 - 09:58

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций Турции в понедельник открылся резким ростом, турецкая лира дорожает после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции.

Фондовый индекс Borsa Istanbul 100 подскочил на 3,7% при открытии рынка, по данным на 10:35 МСК он прибавляет 2,2%.

Курс лиры к доллару США к этому времени составляет 4,5873 лиры/$1, что на 1,9% выше уровня на закрытие рынка в пятницу. Ранее в ходе торгов подъем курса лиры достигал 3%, стоимость американской валюты опускалась до 4,5382 лиры/$1.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал порядка 52,5% голосов избирателей и, таким образом, одержал победу уже в первом туре президентских выборов.

Партия справедливости и развития, возглавляемая Р.Т.Эрдоганом, по итогам выборов получит чуть менее 50% мест в парламенте, однако все же сможет его контролировать благодаря партнеру по коалиции, свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные местными СМИ.

Эксперты полагают, что укрепление турецкой лиры может оказаться краткосрочным.

"В прошлом, турецкие активы обычно позитивно реагировали на политические события, которые, как считается, говорят в пользу политической стабильности", - цитирует Dow Jones обзор аналитиков Goldman Sachs.

"Однако заявления Эрдогана о кредитно-денежной политике в ходе его предвыборной кампании - поддержка низких процентных ставок и сигналы желания властей играть более активную роль в монетарной политике - повысили опасения относительно будущего этой политики", - отмечают в Goldman.

Ранее Р.Т.Эрдоган заявил, что высокие процентные ставки являются "матерью и отцом всего зла". По мнению инвесторов, тот факт, что он предпочитает низкие ставки, удерживает турецкий Центробанк от поддержки нацвалюты и ослабляет инфляционное давление в стране.

С начала текущего года лира подешевела более чем на 16%, это наихудшая динамика среди валют emerging markets после аргентинского песо.

пк ко *

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