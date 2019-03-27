Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:08

Стамбул. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство и центральный банк Турции безуспешно пытаются остановить распродажу активов в преддверии муниципальных выборов 31 марта, однако им не помогли ни искусственно созданный дефицит нацвалюты, ни завышенные ставки свопов.

Рынок акций Турции в среду продемонстрировал самое значительное снижение с июля 2016 года, фондовый индекс BIST 100 упал на 5,7%. Между тем в феврале BIST 100 перешел к "бычьему" тренду, и инвесторы рассчитывали, что прошлогодние обвалы не повторятся.

Курс лиры опустился на 1,9% к доллару США, до 5,43 лиры/$1. Турецкие облигации также подешевели в среду, доходность двухлетних бондов превысила 20% годовых. Валюты многих emerging markets, включая южноафриканский рэнд и бразильский реал, ушли в минус вслед за турецкой лирой.

Краткосрочная волатильность турецких акций усилилась до максимума с сентября.

Как отмечают аналитики, ранее падение усиливали короткие позиции иностранных инвесторов.

В какой-то момент торгов в среду стоимость заимствований overnight в лирах на офшорном рынке свопов поднималась выше 1000% годовых, поскольку турецкие банки были ограничены в возможностях предоставлять ликвидность иностранным инвестменеджерам, которые хотят сделать ставки против лиры, сообщает агентство Bloomberg.

Инвесторы, которые хотели отказаться из лиры, вместо этого были вынуждены продавать другие турецкие активы, чтобы получить доступ к средствам, необходимым для закрытия позиций.

Управляющие фондами, включая японскую Daiwa SB Investments Ltd., говорят, что пересматривают вложения в стране.

"Я еще не видел подобных движений за 21 год - все то время, в течение которого наблюдаю за этим рынком, - сказал трейдер Investec Bank Plc в Лондоне Джулиан Риммер. - Долгосрочный прагматизм был принесен в жертву краткосрочным политическим целям. Такая тактика заставит многих трейдеров задаться вопросом об уместности инвестиций в лиру".

По данным Reuters, власти Турции планируют поддерживать дефицит нацвалюты до следующей недели, чтобы не допустить еще более резкого падения перед выборами.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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