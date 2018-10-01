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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 12:31 01.10.2018 - 12:31

Токио. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили понедельник без единой динамики.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,52% и 0,04%. При этом значение Nikkei 225 достигло максимального уровня почти за 27 лет.

Поддержку рынку оказало, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста котировок выступили акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-2,1%) и Toyota Motor (-0,5%).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре снизился по итогам третьего квартала подряд, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение индикатора опустилось до 19 пунктов по сравнению с 21 пунктом в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии.

Нынешний уровень показателя является самым низким со второго квартала прошлого года, сообщает Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 22 пунктов.

Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.

Негативное влияние на настроения бизнесменов оказали стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию этим летом, а также опасения относительно глобальной торговой войны.

Тайваньский индекс TaiEX вырос на 0,41%, несмотря на слабую статистику.

Активность в промышленном производстве в стране продемонстрировало ослабление в сентябре впервые более чем за два года из-за торговой войны между США и Китаем. Значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого IHS Markit, опустилось до 50,8 пункта по сравнению с 53 пунктов в августе. Это минимальная отметка с июня 2016 года.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,57%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,1%.

Кроме того, опускается цена австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6% и Westpac Banking - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник опустилось на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.

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