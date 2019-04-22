Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 8:17

Токио. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник движутся без единой динамики.

При этом активность торговли остается низкой в связи с пасхальными праздниками в христианских странах, отмечает MarketWatch. В понедельник закрыты также биржи Гонконга и Сиднея.

Инвесторы ждут публикации важных макроэкономических данных в Японии и США на этой неделе. В частности, в пятницу будут обнародованы предварительные показатели изменения американского ВВП в первом квартале.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:31 МСК повысились соответственно на 0,14% и 0,11%.

Котировки акций Yahoo Japan растут на 1,4%, производителя роботов Fanuc - на 0,3%.

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителей Toyota Motor (на 0,1%) и Nissan Motor (на 0,6%).

В то же время цена акций производителя электроники Sony снижается на 0,4%, выпускающей видеоигры и консоли Nintendo - на 1,8%.

Бумаги телекоммуникационной SoftBank Group дешевеют на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК упал на 1,65%.

Цена акций Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего банка КНР, снижается на 2,5%, China Merchants Bank - на 3,3%.

Помимо этого, существенно сократилась рыночная стоимость страховщика China Life - на 4,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:01 МСК уменьшилось на 0,02%.

Капитализация производителя полупроводников SK Hynix упала на 2,2%.

Акции выпускающей бытовую электронику LG Electronics потеряли в цене 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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