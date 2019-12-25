Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 7:48

Токио. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками.

В том числе по этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:41 МСК опустились соответственно на 0,14% и на 0,35%. Тем не менее, за последние три месяца Topix прибавил 8,4%, что может стать лучшим квартальным приростом с конца 2017 года.

Котировки акций Nissan Motor Co. падают в среду на 3%. Один из ключевых топ-менеджеров автопроизводителя Юн Секи накануне объявил о том, что покидает компанию, чтобы возглавить ведущего японского производителя электродвигателей Nidec Corp. Он считался одним из претендентов на пост гендиректора Nissan после того, как в сентябре Хирото Саикава, занимавший на тот момент пост CEO, принял решение уйти в отставку. Однако в октябре главой Nissan был назначен Макото Учида, ранее отвечавший за китайские операции автопроизводителя.

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-компании Rakuten (-2,1%), автопроизводителя Toyota Motor (-0,7%), телекоммуникационной SoftBank Group (-0,5%).

Между тем стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite к 8:46 МСК увеличился на 0,11% и на 0,54% соответственно.

В число лидеров роста входят бумаги Foxconn Industrial Internet Co., подорожавшие на 0,7%.

При этом дешевеют акции банков, включая China Postal Bank (-1,3%) и China Merchants Bank (-0,6%).

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