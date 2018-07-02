Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 15:58 02.07.2018 - 15:58

Нью-Йорк. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Инвесторы продолжают вкладывать средства в криптовалютные стартапы, участвуя в первичных размещениях токенов (ICO), несмотря на растущее регулятивное давление.

За период с января по май 2018 года ICO привлекли в общей сложности $11,8 млрд, что вдвое выше показателя того же периода годом ранее ($5,5 млрд), свидетельствуют подсчеты The Wall Street Journal, основанные на данных платформы ICOBench.com о 900 сделках.

Рынок ICO продолжает расти, несмотря на ужесточение регулирования, в том числе со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также регулярные сообщения о мошеннических сделках и общее падение цен криптовалют.

Эти проблемы отпугивают некоторых розничных инвесторов, однако крупные инвесторы, сфокусированные на технологическом секторе, продолжают вливать средства в ICO в надежде, что этот рынок со временем пойдет в гору.

Среди крупнейших ICO в этом году - размещение токенов Telegram Group, разработчика одноименного мессенджера, объемом $1,7 млрд, а также стартапа block.one, платформы для внедрения блокчейн-решений в бизнес, объемом $4 млрд.

Однако даже без учета этих двух ICO совокупный объем размещения токенов в первом полугодии 2018 года выше, чем за весь 2017 год.

По данным WSJ, 490 стартапов успешно провели ICO в январе-мае текущего года, средний объем привлечения средств составил $24 млн.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line