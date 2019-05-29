Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 11:45

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в среду агентство "Мехр".

По данным агентства, в ходе встречи также обсуждалось решение Ирана отказаться от выполнения некоторых обязательств по СВПД. Другие детали о переговорах не раскрываются.

Ранее в среду сообщалось, что замглавы МИД РФ прибыл в Тегеран.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал журналистам, что Рябков совершит визит в Иран для обсуждения подготовки заседания совместной комиссии по выполнению СВПД.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Накануне официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави заявил, что Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках СВПД, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики.

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