*** Делегации США и РФ обсудили пути устранения недопонимания по ключевым вопросам безопасности
Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - И.о. старшего заместителя госсекретаря США Кристофер Форд и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудили в Вене вопросы контроля над вооружениями, в частности, необходимость включать другие страны в решение проблем, сообщили в госдепе США.
"Делегации США и России обсудили... роль и потенциальное будущее контроля над вооружениями, в том числе важность отхода от исключительно двустороннего формата", - говорится в опубликованном в четверг заявлении госдепа.
В нем отмечается, что стороны также обсудили "способы уменьшения недопонимания по ключевым вопросам безопасности".
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