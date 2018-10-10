Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:03 10.10.2018 - 11:03

Москва/Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться о том, как она выглядит в его глазах, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития", - сказал С.Рябков в интервью газете Financial Times.

"И тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?" - отметил замминистра.

Говоря о российско-американских отношениях, С.Рябков заявил, что "мы находимся в ситуации, которая гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее даже самых "холодных" моментов прошлого".

Вместе с тем, по словам замминистра, любые надежды на просвет в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи лидеров РФ и США в Хельсинки быстро испарились, пишет газета.

"Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений", - сказал С.Рябков.

1йэ др

Neuer Inhalt Horizontal Line