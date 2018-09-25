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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 7:42 25.09.2018 - 07:42

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона исходит из того, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео на "полях" Генассамблеи ООН состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я могу подтвердить то, о чем говорила официальный представитель МИД и что цитировалось в СМИ. Контакт, несомненно, будет, его формат - "на ногах" по ходу мероприятий либо отдельная встреча - это вопрос, который продолжает обсуждаться", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

Он отметил, что этим вопросом занимается российская миссия в Нью-Йорке и делегация, направляющаяся на Генассамблею, и в ближайшей перспективе появится ясность относительно этой встречи.

1нс ав

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