Рябков: контакт Лаврова с Помпео в Нью-Йорке состоится, формат обсуждается
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Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона исходит из того, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео на "полях" Генассамблеи ООН состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я могу подтвердить то, о чем говорила официальный представитель МИД и что цитировалось в СМИ. Контакт, несомненно, будет, его формат - "на ногах" по ходу мероприятий либо отдельная встреча - это вопрос, который продолжает обсуждаться", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".
Он отметил, что этим вопросом занимается российская миссия в Нью-Йорке и делегация, направляющаяся на Генассамблею, и в ближайшей перспективе появится ясность относительно этой встречи.
1нс ав
Интерфакс