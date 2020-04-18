Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 8:30

*** Замглавы МИД: Предложения США оторваны от жизни, на разработку нового договора уйдет много времени

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия считает невозможным подключение Китая к действующему договору о СНВ, а призывы США к этому абстрактны и оторваны от жизни, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К действующему договору Китай подключить невозможно в принципе. Как невозможно в этот договор "вписать" какие-то другие системы вооружений из разряда "экзотических", как их сейчас стали называть в Вашингтоне", - сказал Рябков в интервью.

"Это невозможно. И в том, и в другом случае речь бы пошла о совершенно новом документе. И времени на его разработку потребовалось бы очень много. Поэтому какие-то абстрактные, сугубо умозрительные схемы, которыми оперируют в Вашингтоне, какие-то представления о том, что возможно и что невозможно, это все из разряда абсолютно оторванных от жизни предположений", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что "на практике ничего подобного быть не может просто по технологии ведения дел в военно-стратегической сфере и в силу законов дипломатии".

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