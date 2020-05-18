Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 12:23

Москва/Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вопрос поставки в Россию американских аппаратов ИВЛ прорабатывается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник.

"Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается", - сказал Рябков, выступая на лекции в МГИМО.

Он отметил, что в России "считают такую взаимопомощь нормальным делом".

Ранее радиостанция "Голос Америки" сообщила, что США, начиная с этой недели, приступят к отправке в РФ 200 аппаратов ИВЛ. По данным радиостанции, первые 50 ИВЛ, произведенные в штате Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву уже в среду. Остальные 150 можно должны быть готовы к отправке 26 мая.

При этом администрация США оплачивает полную стоимость и расходы по транспортировке ИВЛ, которые в совокупности, по словам американских официальных лиц, достигают $4,7 млн.

Для транспортировки будет использоваться военный самолет, поскольку на фоне ограничения количества коммерческих авиарейсов привлечение военных станет "лучшим вариантом", указывает "Голос Америки". Однако, в американской администрации подчеркнули, что речь не идет о сотрудничестве военных двух стран, поскольку оно запрещено законом о национальной обороне США.

"Голос Америки" напоминает, что поставки ИВЛ из США в Россию будут осуществляться в соответствии с предложением, сделанным президентом США Дональдом Трампом в середине апреля. Согласно Белому дому, 7 мая в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Трампа российский лидер принял это предложение американского коллеги.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия принимает от США помощь для борьбы с коронавирусом.

"Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами, мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе, готовы ее принимать от членов Евросоюза, от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете, поддержку и помощь", - сказал Лавров.

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