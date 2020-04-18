*** Замглавы МИД: Призывы подключить КНР к переговорам ставят под вопрос судьбу договора

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве по-прежнему нет понимания относительно готовности Вашингтона пойти на продление договора о СНВ без вовлечения в переговорный процесс Китая, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас по-прежнему остается непонятным, какой все-таки выбор делает администрация: готова ли она пойти на продление Договора по СНВ в том виде, как он существует уже более 10 лет, на срок пять лет или менее, если срок пяти лет администрацию США по каким-то причинам не устраивает, либо в Вашингтоне пришли к выводу, что их идея вовлечь в переговоры по контролю над вооружениями КНР приобрела самодавлеющий характер, и последний двусторонний договор, ограничивающий наиболее опасные разрушительные системы вооружений, а именно, ракетно-ядерные вооружения стратегической дальности, находящиеся в распоряжении России и США, может быть принесен в жертву этой идее", - сказал Рябков.

По его словам, "ясности на этот счет нет".

"Мы слышим повторяющиеся призывы американской стороны к Китаю включиться в этот переговорный процесс. Нам известна китайская позиция, к ней мы относимся с полным уважением и пониманием. И таким образом судьба ДСНВ все больше и больше оказывается под вопросом", - заявил Рябков.

"Мы обращаем внимание коллег в Вашингтоне, что если они все же придут к, на наш взгляд, единственно правильному в этой ситуации выводу в пользу продления договора, то и в этом случае понадобится с нашей стороны определенное время для прохождения необходимых процедур, по сути дела, идентичных процедуре ратификации вновь заключенного договора такого рода", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

"На этот вопрос мы по-прежнему ждем ответа от американских коллег, и если в развитие телефонного разговора министра иностранных дел России с государственным секретарем США с американской стороны пойдут те или иные сигналы и будет выражена готовность к интенсификации двусторонней работы на экспертном уровне по проблематике стратегической стабильности, то тогда, я думаю, появится дополнительный шанс для прояснения всей ситуации. Пока она для нас непонятна", - подчеркнул Рябков.

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