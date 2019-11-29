Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:47

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Двусторонние отношения Белграда и Москвы, особенно ввиду предстоящей 4 декабря встречи президента Сербии Александра Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным в России, стали основными темами переговоров главы сербского государства с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

По словам Вучича, которые приводит в пятницу сербский телерадиоканал РТС, он "с огромной надеждой" ожидает эту встречу.

Он отметил, что эта встреча имеет для него исключительное значение. На ней планируется обсудить глобальные и региональные проблемы, а также самые важные вопросы сербско-российского сотрудничества, особенно в сфере экономики.

Президент Сербии на встрече с заместителем главы МИД России также поблагодарил Москву за понимание сербских государственных и национальных интересов, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, особенно в международных организациях.

Участники встречи сошлись во мнении, что реализация двусторонних проектов, особенно в сфере энергетики, дорожно-транспортной инфраструктуры и высоких технологий, продвигается хорошо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил подготовку к визиту Вучича в Россию.

"Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приезд президента Сербии в Россию 4 декабря.

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