Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 1:18

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Демократы Палаты представителей США выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией, сообщает New York Times со ссылкой на нескольких человек, знающих о расследовании.

Отмечается, что повестки из комитетов по разведке и финансовым услугам Палаты представителей США поступили в Deutsche Bank, а также в несколько других банков, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Представитель Deutsche Bank Керри Макхью заявила изданию, что компания "ведет продуктивный диалог" с комитетами.

"Мы по-прежнему привержены предоставлению соответствующей информации всем санкционированным расследованиям в соответствии с нашими юридическими обязательствами", - сказала она.

По данным собеседников газеты, повестка в Deutsche Bank готовилась уже несколько месяцев, и следователи Конгресса обсуждали конкретные требования с юристами банка. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы сфера действия повестки была сужена. По словам собеседников, это должно облегчить и ускорить предоставление банком необходимых документов.

Как сообщил изданию человек, знакомый с содержанием повесток, они запрашивают записи, связанные с делами, которые банки вели со списком подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.

Комитеты, выдавшие повестки в понедельник, совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Д.Трампом. За несколько лет сотрудничества с нынешним президентом США банк выдал ему кредитов на сумму около $2 млрд, притом, что за ним ко времени вступления в должность числилось более $300 млн непогашенных кредитов от Deutsche Bank.

Кроме того, крупнейший банк Германии обвиняют в отмывании средств российских клиентов.

1вз ки

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