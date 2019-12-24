Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 15:27

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Около десяти гуманитарных организаций приостановили деятельность на юге Йемене после серии целенаправленных атак против их офисов, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на заявление гуманитарного представительства ООН в Йемене.

В минувшие выходные неизвестные обстреляли из гранатометов офисы трех гуманитарных организаций в провинции эд-Дали, в результате чего пострадал один охранник.

Также удару подвергся местный офис Oxfam - международного объединения организаций по борьбе с бедностью.

Согласно заявлению ООН, в результате инцидентов была прекращена доставка помощи для 217 тыс. жителей Йемена.

Местные власти возложили ответственность за нападения на исламских экстремистов и напомнили, что боевики "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) ранее уже атаковали в этом районе персонал гуманитарных организаций. Также экстремисты ведут пропаганду против спонсируемых из заграницы программ помощи населению, обвиняя их в несоответствии канонам ислама.

В свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил "продолжение медиакомпании, проводимой в ряде районов Йемена и распространяющей слухи против операций по оказанию помощи и подстрекающей (действовать против них - ИФ)".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран. Конфликт унес жизни свыше 100 тыс. человек, вынудил покинуть свои дома миллионы людей, а также поставил страну на грань голода.

1аю ар

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