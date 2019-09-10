Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 16:00

Дубай. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа кандидатов в президенты Афганистана заявили, что правительство и Независимая избирательная комиссия (НИК) не готовы к проведению намеченных на 28 сентября выборов главы государства.

"Считанные дни остаются до выборов. Ожидалось, что они пройдут после достижения мира, но сегодня мы видим, что полной готовности к тому, чтобы провести выборы через две недели, нет", - заявил во вторник телеканалу TOLOnews кандидат в президенты Шаида Мохаммад Абдали.

"Необходимо созвать общенациональную встречу с участием правительства и политиков, чтобы оценить нынешнюю ситуацию в сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Абдали.

"Мы хотим, чтобы выборы были прозрачными. Мы хотим, чтобы выборы были справедливыми. Нужно гарантировать безопасность. Гарантии безопасности должно дать международного сообщества", - сказал кандидат в президенты Мохаммад Ибрагими Алокозай.

"Я могу заверить вас, что выборы будут отложены. Ни правительство, ни НИК не готовы к ним", - подчеркнул еще один кандидат Мохаммад Хаким Торсан.

По данным афганского телеканала, Совет кандидатов в президенты, объединяющий 14 кандидатов, объявит в течение недели окончательную позицию в отношении судьбы выборов.

"Есть разные варианты, один из них состоит в том, что члены Совета, используя их законное право, отложат выборы до времени, когда ситуация нормализуется", - сказал кандидат на пост главы государства Шахаб Хакими.

В общей сложности на предстоящих президентских выборах зарегистрировались 17 кандидатов, включая нынешнего президента Ашрафа Гани и премьера Абдуллу Абдуллу.

По данным НИК, в списках избирателей насчитывается порядка 9 млн человек.

Президентские выборы переносились уже дважды.

В соответствии с проектом соглашения, которое разработали США и представители экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ), мирные межафганские переговоры должны были начаться 23 сентября в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами на прошлой неделе в Кабуле, президент США Дональд Трамп отказался принимать у себя представителей этого движения, а затем заявил, что процесс переговоров с "Талибан" мертв.

1ак ДР

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