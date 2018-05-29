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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 13:13 29.05.2018 - 13:13

Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Тринадцать различных вооруженных группировок, действующих на западе Ливии, объявили о том, что состав участников международной конференции по Ливии, проходящей в Париже, не представляет их интересы.

"Мы призываем к настоящему диалогу, который детально фокусируется на чаяниях ливийского общества", - приводят западные СМИ выдержки из совместного заявления этих группировок.

Авторы заявления высказались против внешнего вмешательства в дела Ливии.

Также с критикой конференции выступил ряд организаций, сославшись на недостаточность представительства со стороны Ливии.

СМИ напоминают, что в конференции, проходящей при посредничестве Франции, принимают участие командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар, которая базируется на востоке Ливии, глава правительства национального единства в Триполи Файез Сарадж, а также главы двух противоборствующих парламентских собраний Ливии и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини

Кроме этого, для участия в конференции были направлены приглашения Египту, России, ОАЭ, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии, Турции, Алжиру, Тунису.

СМИ отмечают, что европейские лидеры считают стабилизацию Ливии ключевой задачей для предотвращения террористических угроз и нелегальной иммиграции через ливийскую территорию.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром. В августе прошлого года он посетил с визитом Москву, где, в частности, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

аю ар ки

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