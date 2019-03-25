Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 5:18

Париж. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В ходе начавшегося в воскресенье визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве между двумя странами, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.

В частности, планируется подписать соглашения и контракты о взаимодействии в области ядерной энергетики, исследовании космического пространства, чистой энергии и других сферах.

В минувшее воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, приветствуя прибытие Си Цзиньпина, написал в своем твиттере, что "визит укрепит наше стратегическое партнерство и подтвердит роль Франции, Европы и Китая в стремлении добиться прочного мультилетаризма".

Перед визитом во Францию Си Цзиньпин посетил Италию, где вице-премьер Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Европейские СМИ со ссылкой на текст меморандума сообщали, что в нем стороны обещают сотрудничать в развитии автомобильных и железных дорог, мостов, гражданской авиации, портов, сферы энергетики. Также в документе говорится о том, что Китай стремится сотрудничать с ЕС в вопросе инвестиций.

Желание Италии сотрудничать с Китаем вызывает обеспокоенность в США и ЕС, так как участие в проекте "Один пояс - один путь" дает Китаю доступ к таким секторам инфраструктуры этой входящей в G7 страны, как телекоммуникации и порты, отмечало агентство Bloomberg.

Италия стала первой страной G7, подписавшей документ о сотрудничестве с Китаем в области реализации этой китайской инициативы.

Позицию Рима подверг критике министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который заявил, что "в мире с такими гигантами, как Китай, Россия или наши партнеры в США, мы можем выжить только в том случае, если мы едины как ЕС".

"Если некоторые страны считают, что они могут грамотно вести бизнес с китайцами, они будут удивлены, когда проснутся и обнаружат себя зависимыми", - добавил германский дипломат.

Замминистра иностранных дел КНР Ван Чао накануне визита Си Цзиньпина предупреждал, что в процессе реализации выдвинутой Китаем инициативы формирования нового "Шелкового пути", названного "Один пояс - один путь", неизбежно возникнут аспекты недопонимания.

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