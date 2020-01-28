Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 8:18

Гонконг. 28 января. ИНТЕРФАКС - Ряд азиатских стран принимает меры в рамках борьбы с распространением нового коронавируса и обеспечения безопасности своих граждан, сообщают во вторник западные СМИ.

В частности, все авиарейсы в Китай отменила Южная Корея.

Власти Филиппин перестали выдавать визы гражданам Китая по прилету в страну для того, чтобы воспрепятствовать проникновению вируса.

Власти Японии готовят отправку чартерного рейса в город Ухань (китайская провинция Хубэй), который является эпицентром вспышки заболевания, чтобы эвакуировать японцев, желающих вернуться на родину.

По данным главы японского МИД Тосимицу Мотэги, чартерный лайнер вмещает 200 пассажиров при том, что около 650 японцев надеются на скорейшее возвращение на родину.

Мотэги добавил, что правительство проводит подготовку дополнительных самолетов, которые, как ожидается, прибудут в Ухань в среду.

Казахстан также работает над вопросом эвакуации своих граждан из Уханя, о чем заявил первый замглавы казахстанского МИД Шахрат Нурышев.

По словам Нурышева, власти КНР "просили по возможности, чтобы граждане оставались по месту своего проживания, чтобы уменьшить передвижения".

В то же время казахстанский дипломат отметил, что "в случае настоятельных просьб от иностранных государств они (китайские власти - ИФ) готовы рассмотреть вопрос об эвакуации и выезде граждан".

Как сообщило посольство России в Китае "решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято".

В сообщении дипмиссии говорится, что существует предварительный план, согласно которому "выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневном карантин", однако сроки реализации этого плана не практике "пока не определены".

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515. сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!