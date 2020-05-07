Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 15:03

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В странах Европы в четверг количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превысило 150 тыс., в то же время ряд стран отмечают тенденцию постепенного улучшения ситуации и готовятся к выходу из введенного из-за пандемии карантина.

Так, в Сербии в четверг в 5:00 утра местного времени (06:00 мск) завершился последний комендантский час, вводившийся для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

В стране возобновляет работу общественный транспорт, люди старше 65 лет могут свободно перемещаться по городам. Разрешены негрупповые прогулки.

Между тем, ряд ограничений все же пока останется в силе. Так, в общественном транспорте, ресторанах и кафе обязательно использование перчаток и защитных масок, необходимо поддерживать социальную дистанцию в два метра. Пока не разрешены массовые собрания, закрыты театры и кинотеатры. Школы продолжают работать онлайн.

Ожидается, что празднования дней рождения, свадеб, крестин с участием большого количества людей, вновь будет разрешено с 15 июня.

С момента начала эпидемии в Сербии диагностирован 9791 случай заражения COVID-19. От осложнений, связанных с заражением скончались 203 человека

К постепенному ослаблению чрезвычайных мер, введенных из-за пандемии, готовится Испания - одна из наиболее пострадавших стран от коронавируса. Так, автономные сообщества страны приступили к передаче в испанский минздрав предложений по постепенному снятию ограничений.

Речь идет о переходе с нулевой фазы к первой в соответствии с планом, предложенным в конце апреля испанским правительством. В рамках первой фазы, переход к которой можно будет начать со следующего понедельника, начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, а не о местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

По данным министерства здравоохранения Испании, за последние сутки в стране от осложнений, вызванных заражением коронавирусом скончались 213 человек, диагностировано 764 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии в стране заразились почти 257 тыс. человек, из них 26 тыс. скончались, а 164 тыс. выздоровели.

Эксперты минздрава Бельгии отмечают, что в стране продолжает удерживаться тенденция постепенного улучшения эпидемиологической ситуации. Развитие ситуации с коронавирусом они оценивают как "важное и обнадеживающее".

В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 80 новых летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, накануне этот показатель был равен 110. В больницах Бельгии в настоящее время госпитализированы 2688 пациентов с заражением коронавирусом. Это на 180 меньше, чем днем ранее.

Власти Бельгии планируют ввести больше ослаблений, чем планировалось. Так, с 10 мая семьям будет позволено принимать у себя до четырех гостей - всегда одних и тех же и посещающих только одну и ту же семью, а с 11 мая планируется открыть непродовольственные магазины при строгом соблюдении ими правил санитарной безопасности.

Общее число инфицированных коронавирусом в Бельгии достигло 51420, зафиксировано 8415 летальных исходов.

Власти Ирана отмечают, что в стране сохраняется "относительно стабильная" ситуация с коронавирусом. Так за последние сутки в стране скончались 68 человек с коронавирусом, что на 10 меньше, чем в среду.

За сутки выявлено 1485 новых заражений, что почти в два раза превышает показатель, зафиксированный 3 мая - тогда суточный прирост заразившихся в стране составил 802.

Однако представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур отметил, что у более 950 новых инфицированных наблюдается легкое или умеренное проявление симптомов заражения.

По данным иранского минздрава, всего в стране с начала пандемии COVID-19 диагностировано более 103135 заражений, количество случаев смерти достигло отметки в 6486. Между тем, более 82 тыс. заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц.

В Индии количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на 3561, и таким образом, общее их количество с начала эпидемии достигло 52952.

Кроме того, зафиксировано еще 89 случаев смерти людей с коронавирусом. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 1783. Как сообщают индийские СМИ, наблюдается рост случаев COVID-19 в таких городах как Дели, Мумбаи и Ахмадабад.

Эти показатели значительно меньше, чем в таких странах как США, Великобритания, Италия.

В свою очередь индийские власти указывают, что такие показатели стали возможными благодаря раннему введению режима изоляции.

В материковом Китае, где впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, за истекшие сутки были зарегистрированы восемь случаев заражения коронавируса - два привнесенных извне и шесть бессимптомных внутренних.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае скончались 4633 человека, зарегистрировано 82885 случаев заражения, из них 1680 - ввезенные из-за границы.

В то же время в Германии не спешат говорить об окончании пандемии COVID-19. Власти страны считают, что пандемическая ситуация продлится как минимум до конца 2020 года. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что это является еще достаточно оптимистичным прогнозом.

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун.

По состоянию на 7 мая в Германии насчитывается 168276 случаев заражения COVID-19, 7277 человек с коронавирусом скончались.

В Швеции сохраняются высокие темпы распространения коронавируса. В стране от последствий заражения COVID-19 скончались уже более 3000 человек, что на 1000 больше, чем было зафиксировано две недели назад.

За сутки в стране зарегистрировано 99 случаев смерти, диагностировано 705 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в стране с начала пандемии выявлено более 24,6 тыс. заражений. При этом 4074 заболевших выздоровели.

Как сообщают западные СМИ, в четверг количество летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-19 в Европе превысило 150 тыс., что составляет более 50% случаев смерти людей с коронавирусом по всему миру.

По количеству выявленных случаев заражения COVID-19 и летальных исходов пациентов с коронавирусом по-прежнему лидирует США.

По последним данным, в стране диагностировано 1263243 случаев заражения, 74810 инфицированных скончались.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 15:47 мск 7 мая всего в мире зафиксировано 3 846 978 заражений COVID-19. Из них 265 886 скончались.

На данный момент болеют 2265332 человек, 48068 находятся в тяжелом состоянии.

Между тем 1315760 заразившихся коронавирусной инфекцией выздоровели.

1ви ар

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