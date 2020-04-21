Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:00

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько министров стран ОПЕК+ провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти", сообщает ОПЕК на своей странице в Twitter.

Инициатором такой неформальной встречи выступил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб. Министры призвали Аркаба продолжать проводить такие консультации по ситуации на рынке на регулярной основе.

Кроме того, министры стран ОПЕК+ высоко оценили решение по корректировке добычи, принятое 12 апреля, и подтвердили свою приверженность взятым на себя обязательствам.

Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Из-за того, что некоторые страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, в апреле существенно нарастили добычу из-за развала предыдущего соглашения, их объемы сокращений должны быть больше, чем официально установленные квоты.

Однако некоторые аналитики посчитали недостаточными утверждённые сокращения, поскольку падение спроса в мае оценивается в цифры до 25 млн б/с.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что вместе с другими странами, которые не участвуют в сделке ОПЕК+, в частности США, общие сокращения в мае составят 19,5 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, из них на страны ОПЕК+ придется 12,5 млн б/с.

Еще 7 млн б/с, как ожидается, уберут с рынка другие производители, частично снижением производства, частично - закачкой нефти в стратегические хранилища, что содействует увеличению спроса. Глава МЭА Фатих Бироль должен был дать разъяснения на этот счет, однако, на момент выхода отчетности МЭА полной информации еще не было. По его словам, речь идет о покупке в хранилища порядка 200 млн баррелей нефти.

Йм ак пч

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