Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 15:31

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В некоторых странах отмечаются успехи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, отдельные государства готовятся к постепенной отмене ограничений, введенных из-за распространения инфекционного заболевания.

Так, в Испании за сутки зафиксировано наименьшее за апрель количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 - число случаев смерти составило 367.

К настоящему времени в Испании диагностировано почти 203 тыс. случаев заражения, 92,3 тыс. пациентов вылечились. Скончались более 22,5 тыс. человек.

В целом в минздраве Испании говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.

Испания по-прежнему остается в тройке самых эпидемиологически неблагоприятных стран.

В Таиланде в пятницу не зафиксировано ни одного летального исхода вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. В то же время, по словам представителя правительственного Центра по ситуации с COVID-19 Тависина Висануйотхина, выявлено 15 новых случаев заражения.

Общее количество пациентов с COVID-19 в Таиланде достигло показателя в 2854, 50 человек скончались. Почти 3 тыс. пациентов с COVID-19 вылечились и выписаны из больниц.

Страны Европы продолжают работу над постепенным возвращением к нормальной жизни.

Так, Австрия готовится к поэтапному открытию школ. Предполагается, что с 4 мая на занятия пойдут около 100 тыс. старшеклассников, с 18 мая запланирована следующая "волна" ослаблений - в школы пойдут еще 700 тыс. учащихся. 3 июня будет новый этап, к занятиям приступят студенты профильных и политехнических учебных заведений.

Как сообщил министр образования страны Хайнц Фасманн, руководство школ должно обеспечить "уменьшенную плотность" занятий, одновременно в помещении сможет находиться только половина класса.

В то же время Канцлер Австрии Себастьян Курц не уверен в том, что австрийцы смогут покинуть страну на период летних отпусков.

По мнению Курца, восстанавливать свободу передвижения граждан в рамках ЕС нужно будет постепенно. В этой связи Курц призвал австрийцев проводить отпуск на родине.

По состоянию на 24 апреля в Австрии зарегистрировано 14 987 человек с коронавирусом, 530 человек скончались, 11872 инфицированных выздоровели. Больше всего случаев заболевания было зарегистрировано 26-27 марта, затем уровень распространения вируса стал снижаться.

Власти Италии рассчитывают ослабить общенациональный карантин в течение ближайшего месяца, сообщила в пятницу итальянская газета "Коррьере делла сера", однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, если не будет новых всплесков, то агро- и лесопромышленные фабрики возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.

Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечается в газете, в то время как другие итальянские СМИ указывают более обтекаемый срок - "вторую половину мая".

Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Там с начала пандемии зарегистрировано не менее 25 тыс. летальных исходов среди пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в пятницу, что в стране с 1 мая начнут снимать ограничения, введенные на общенациональном уровне из-за пандемии COVID-19.

"Мы решили, что после 30 апреля нам стоит приступить к постепенному восстановлению (нормальной жизни - ИФ)", - заявил президент в телеобращении. При этом Рамафоса подчеркнул, что процесс снятия ограничений также будет проходить поэтапно.

Президент отметил, что в мае некоторые предприятия смогут "при определенных условиях" возобновить работу. Кроме того, людям разрешат совершать прогулки на свежем воздухе при условии соблюдения мер безопасности. Однако границы страны останутся закрытыми, сохранится запрет на передвижение между провинциями.

Рамафоса заявил, что признает, что общенациональный карантин является "самым эффективным способом сдержать распространения вируса", однако в то же время отметил, что его "нельзя поддерживать бесконечно".

"Нашим людям нужно есть, им нужно зарабатывать себе на жизнь. Компаниям нужно заниматься производством и вести торговлю", - подчеркнул Рамафоса.

По состоянию на 24 апреля в ЮАР выявлено 3953 случая заражения COVID-19, 75 инфицированных скончались.

Тем временем ученые Германии заявили, что смягчать ограничительные меры в стране следует только тогда, когда число новых заражений существенно снизится.

"За последние дни регистрировалось примерно 2 тыс. новых случаев каждый день", - сказал журналистам замглавы немецкого института Роберта Коха Ларс Шааде. По его словам, это очень много.

"Я бы сказал, что нужно опустить это число до нескольких сотен в день, прежде чем думать о далеко идущем смягчении мер", - сказал представитель института.

По данным на 24 апреля в Германии коронавирусом нового типа заражено 150383 человека, 5321 человек скончался. За последние сутки прирост новых заболеваний составил 2337 случаев.

В Бельгии в пятницу Национальный совет безопасности планирует обсудить выход страны из режима карантина. Подготовка сценария выхода из кризисной ситуации была поручена рабочей группе из 10 экспертов, в которую входили ученые сферы здравоохранения, экономисты и юрист.

За последние сутки в стране умерли 190 заразившихся коронавирусом, выявлено 1497 новых случаев заражения. Таким образом, в Бельгии с начала эпидемии диагностировано 44293 заражений, общее число летальных исходов достигло 6679.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который проходил лечение от коронавируса COVID-19, планирует в следующий понедельник выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавирусной инфекции в стране, сообщила в пятницу британская пресса.

Джонсон после лечения был выписан из лондонской больницы, но продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

В Великобритании, по состоянию на вечер минувшего четверга, зафиксировано 139246 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 18738 человек с коронавирусом скончались.

Как сообщили в пятницу японские СМИ, МИД Японии рекомендовал подданным воздержаться от любых поездок в Россию и 13 других государств в связи с распространением коронавируса.

Поездкам в эти страны МИД Японии присвоил третий, предпоследний уровень опасности. Наряду с Россией в список внесены Украина и Белоруссия, а также ряд ближневосточных стран, в том числе ОАЭ и Саудовская Аравия.

По состоянию на 24 апреля в мире зафиксировано 2750877 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 192207 инфицированных скончались.

757963 заболевших выздоровели.

На данный момент в мире болеют 1800707 человек, из них 58697 находятся в тяжелом состоянии.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!