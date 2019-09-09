Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 9:49

Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Ряд стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, уже ратифицировали новую хартию, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, у каждой страны процесс окончательного утверждения хартии индивидуален.

"Ратификация - это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию", - сказал он.

Подписанная в начале июля 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартия о сотрудничестве предполагает поддержку энергетической политики стран по долгосрочному использованию нефти как основного элемента мирового энергобаланса, а также содействие улучшению экологического реноме нефти.

Сама хартия носит добровольный характер и не предполагает каких-либо юридических обязательств. Любая страна-участница может выйти из хартии в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи. Документ также предполагает проведение министерской встречи стран ОПЕК+ минимум один раз в год, а встречу технических экспертов минимум дважды в год.

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