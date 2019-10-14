Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 21:10

***Тем не менее, матч начался на парижском "Стад де Франс"

Париж. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Ряд французских политических деятелей выступил с призывами отказаться от проведения отборочного матча Турция-Франция на Чемпионат Европы по футболу-2020 из-за того, что в начале предыдущей игры с командой Албании турецкие футболисты отдали честь, приветствуя турецких военных, которые начали операцию "Источник мира" в Сирии, сообщает в понедельник французский телеканал BFMTV.

"Послужив связующим звеном с пропагандой Эрдогана (президента Турции), действия которого в Сирии вызывают обеспокоенность международного сообщества, турецкая футбольная команда нарушила ценностные принципы спорта. Пришло время, чтобы УЕФА подвергла санкциям такое политическое отклонение футбольной федерации Турции", - написала в Twitter председатель "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен.

"Этим военным приветствием турецкая футбольная команда перешла границу, которая должна отделять спорт от политики. Мы не можем принять на стадионе "Стад де Франс" тех, кто приветствует расправу над нашими союзниками курдами", - приводит телеканал цитату председателя французского Союза демократов и независимых Жан-Кристофа Лагарда.

"Если турецкие футболисты демонстрируют военные приветствия, они должны ожидать, что с ними будут обращаться как с военными враждебной армии", - прокомментировал ситуацию лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Несмотря на эти призывы, матч Турция-Франция начался в понедельник на парижском "Стад де Франс" в Париже в 21:45 мск.

1ар

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