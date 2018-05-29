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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:35 29.05.2018 - 17:35

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Нидерландах экс-президент Грузии, лидер украинского "Руха новых сил" Михаил Саакашвили призвал европейские страны ввести санкции в отношении президента Украины Петра Порошенко и близких к нему лиц, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

М.Саакашвили, по данным агентства, заявил, что П.Порошенко нарушил международное право, лишив его украинского гражданства.

"Выступая в Гааге, М.Саакашвили сказал, что санкции должны быть использованы, чтобы заставить П.Порошенко вернуть М.Саакашвили гражданство и позволить ему вернуться на Украину", - пишет агентство.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

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