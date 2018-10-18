Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 21:21 18.10.2018 - 21:21

Мадрид. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Совет, отвечающий за строительные работы в храме Саграда-Фамилия (Junta Constructora del Temple de la Sagrada Familia) и власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн евро в пользу города, сообщает в четверг газета "Вангуардия".

Средства собор будет выплачивать в течение 10 лет. Их использует на покрытие расходов, которые несет город в связи с работой храма, отмечает газета "Паис".

Так, на улучшение работы общественного транспорта планируется направить 22 млн евро, на обустройство общественных пространств - 3 млн евро. Строительство выхода из метро к храму потребует 7 млн евро, а благоустройство прилегающих улиц - 4 млн евро.

Бюджет собора на 2018 год составляет 80 млн евро, 50 млн из которых идет на работы внутри храма.

Мэр Барселоны Ада Колау назвала четверг "историческим днем".

На протяжении 133 лет у храма не было разрешения на ведение строительных работ от городской управы Барселоны, и 36 млн евро являются компенсацией от храма городу. В результате договоренности храм с 2019 года сможет запросить и оплачивать лицензию на строительство.

Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Они стали необходимыми из-за того, что без контроля города строительство храма проходило с нарушениями.

Храм с 2005 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, он является самым посещаемым строением в Барселоне, ежегодно в нем бывают 4,5 млн туристов.

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор, за что храм называют самым знаменитым долгостроем. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Окончание все работ в храме планируется завершить к 2026 году, столетию смерти А.Гауди.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер