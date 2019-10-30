Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Выдвинутый президентом США на пост посла в России Джон Салливан заявил, что в случае утверждения он будет делать все возможное для освобождения обвиняемого Москвой в шпионаже Пола Уилана и оказания необходимой помощи подозреваемому в мошенничестве бизнесмену Майклу Калви.
"Я заверяю комитет, что буду неутомимо защищать граждан США, которые живут в России или путешествуют в Россию, в том числе представителей американского бизнес-сообщества, ученых, спортсменов, туристов, всех американцев, кто посещает (Россию)", - сказал он, выступая в среду в сенатском комитете по иностранным делам.
"В случае утверждения я намерен продолжать стремиться к тому, чтобы российские власти освободили Пола Уилана, который уже на протяжении почти года заключен в тюрьму без обвинений, и выступлю с настоятельным обращением, чтобы дело Майкла Калви было рассмотрено в рамках гражданского, а не уголовного процесса", - добавил Салливан.
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