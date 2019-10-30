Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Выдвинутый президентом США на пост посла в России Джон Салливан заявил, что в случае утверждения он будет делать все возможное для освобождения обвиняемого Москвой в шпионаже Пола Уилана и оказания необходимой помощи подозреваемому в мошенничестве бизнесмену Майклу Калви.

"Я заверяю комитет, что буду неутомимо защищать граждан США, которые живут в России или путешествуют в Россию, в том числе представителей американского бизнес-сообщества, ученых, спортсменов, туристов, всех американцев, кто посещает (Россию)", - сказал он, выступая в среду в сенатском комитете по иностранным делам.

"В случае утверждения я намерен продолжать стремиться к тому, чтобы российские власти освободили Пола Уилана, который уже на протяжении почти года заключен в тюрьму без обвинений, и выступлю с настоятельным обращением, чтобы дело Майкла Калви было рассмотрено в рамках гражданского, а не уголовного процесса", - добавил Салливан.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

Основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком. В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле - переведен под домашний арест.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!