Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:32

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в послы США в РФ, замгоссекретаря Джон Салливан заявил, что в случае утверждения в этой должности он намерен продолжать диалог Вашингтона с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, Сирия, Афганистан, КНДР.

"Если (кандидатура - ИФ) будет утверждена, то я продолжу поддерживать диалог с российским правительством по борьбе с терроризмом и по контролю над вооружениями, а также по денуклеаризации Корейского полуострова, по выработке мирного решения конфликта в Афганистане, по Сирии и по многим другим вопросам", - говорится в заявлении Салливана, приуроченном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената США.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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