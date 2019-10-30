Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в послы США в РФ, замгоссекретаря Джон Салливан заявил, что в случае утверждения в этой должности он намерен продолжать диалог Вашингтона с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, Сирия, Афганистан, КНДР.

"Если (кандидатура - ИФ) будет утверждена, то я продолжу поддерживать диалог с российским правительством по борьбе с терроризмом и по контролю над вооружениями, а также по денуклеаризации Корейского полуострова, по выработке мирного решения конфликта в Афганистане, по Сирии и по многим другим вопросам", - говорится в заявлении Салливана, приуроченном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената США.

В то же время он заверил, что не собирается проявлять мягкость с Москвой по тем проблемам, которые Вашингтон считает негативными для двусторонних отношений.

"Но я буду непреклонен в том, чтобы препятствовать усилиям России вмешиваться в выборы в США, нарушать суверенитет Украины и Грузии и участвовать во враждебной активности, которая привела наши отношения на такой низкий уровень доверия", - пообещал Салливан.

Ранее в октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Салливана на пост посла в РФ.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Если его кандидатуру одобрят, то он сменит в Москве Джона Хантсмана.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео. Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

1аю др

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