Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:06

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США несколько месяцев назад надеялись на существенные изменения позиции России по Украине, но пока не видят их, заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве.

"Я заметил небольшие изменения (в позиции РФ - ИФ) несколько месяцев назад, когда были освобождены украинские моряки", - сказал Салливан на слушаниях в сенате.

"Однако после этого мы не увидели тех дальнейших изменений, на которые рассчитывали", - добавил Салливан.

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