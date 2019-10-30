Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:59

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Россия выделяет немалые ресурсы на разработку новых вооружений, и США следует поднимать эту тему, в частности, при обсуждении продления Договора о СНВ, заявил первый замгоссекретаря США Джон Салливан, выдвинутый кандидатом на пост американского посла в Москве.

"Они немало инвестируют в системы вооружений, которые, по их мнению, не подпадут под новый Договор о СНВ", - сказал Салливан на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Салливан отметил, что госдепартаменту известно минимум о пяти таких новых системах, над которыми работают в России. Кроме того, он выразил опасения по поводу сообщений о разработке в РФ ядерного оружия малой мощности.

Дипломат заявил, что РФ, вероятно, будет готова выполнять условия нового Договора о СНВ. "Но при этом нам нужно обсудить и эти новые системы вооружения", - сказал он.

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