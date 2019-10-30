Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:51

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Будущее Договора по открытому небу следует обсуждать в конгрессе и с союзниками, считает Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул ранее на пост американского посла в России.

"Необходимы основательные свидетельства для того, чтобы поддержать заинтересованность совета национальной безопасности в выходе из этого договора. До этого мы также должны провести консультации с этим комитетом, конгрессом, с нашими союзниками по НАТО и другими странами - участниками этого договора", - сказал он.

ПОСЛЕДУЕТ

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!