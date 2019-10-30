Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:06

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не прекращала попыток вмешиваться во внутренние дела США, и эту проблему надо откровенно обсуждать с российским руководством, заявил первый замгоссекретаря Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

"Речь идет о продолжающейся кампании, проводимой российскими властями", - заявил он на слушаниях в сенате.

Отвечая на вопрос о том, каков должен быть ответ на такие действия, Салливан напомнил о введенных против РФ санкциях и об ответных действиях США в киберпространстве.

"Также нам требуется более откровенно разговаривать с Россией (об этой проблеме - ИФ)", - считает дипломат. По его мнению, это позволило бы Москве осознать, что для улучшения двусторонних отношений крайне необходимо прекратить попытки повлиять на внутренние дела США.

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