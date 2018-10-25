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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:45 25.10.2018 - 12:45

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в четверг, что благодарен тем итальянским компаниям, которые в последние годы продолжили работать с российским рынком, несмотря на существующие трудности.

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне, он в качестве примера привёл область Венето.

"Я приехал сюда, чтобы выразить уважение Вероне и предпринимателям из области Венето, которые не сломались и продолжили экспортировать (в РФ - ИФ), несмотря на санкции, бойкоты, бюрократические трудности и на особенности налогообложения", - сказал вице-премьер.

М.Сальвини отметил важность доступа Италии к недорогим энергоносителям. "Благодарю тех, кто работает над тем, чтобы мы могли недорого платить за энергоносители и могли конкурировать с остальным миром", - сказал вице-премьер.

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