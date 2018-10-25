Сальвини надеется на улучшение отношений РФ с Западом в ближайшие месяцы (версия 2)
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*** Он призывает решать спорные вопросы, "смотря друг другу в глаза", а не при помощи санкций
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Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил в четверг надежду на улучшение отношений РФ с Западом в течение ближайших месяцев.
"Будем надеяться, что увидимся в следующем году и что обстановка будет менее напряженной. В 2018 году проблемы решаются за столом переговоров, смотря друг другу в глаза, подписывая контракты", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
М.Сальвини добавил, что, напротив, решать споры при помощи санкций и военной силы неправильно.
"Не использовать для этих целей санкции, танки и развертывание военных близ границ. Этого нам совершенно не нужно", - пояснил М.Сальвини.
"Нам нужны дружба, диалог и рост (экономики - ИФ)", - добавил он.
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Интерфакс