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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:02 25.10.2018 - 11:02

*** Он призывает решать спорные вопросы, "смотря друг другу в глаза", а не при помощи санкций

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Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил в четверг надежду на улучшение отношений РФ с Западом в течение ближайших месяцев.

"Будем надеяться, что увидимся в следующем году и что обстановка будет менее напряженной. В 2018 году проблемы решаются за столом переговоров, смотря друг другу в глаза, подписывая контракты", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

М.Сальвини добавил, что, напротив, решать споры при помощи санкций и военной силы неправильно.

"Не использовать для этих целей санкции, танки и развертывание военных близ границ. Этого нам совершенно не нужно", - пояснил М.Сальвини.

"Нам нужны дружба, диалог и рост (экономики - ИФ)", - добавил он.

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