Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 10:32

Рим. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против того, чтобы Россию отдаляли от западных стран, сообщает в понедельник итальянское агентство АНСА.

"Если отдалить Россию от Запада и оставить ее в руках китайцев, это было бы как стратегической ошибкой, так и коммерческой", - сказал Сальвини по прибытии в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Майком Помпео и вице-президентом Майком Пенсом.

"Нужно сделать все возможное, чтобы вернуть (Россию - ИФ) за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси "Москва-Пекин" обсуждение этой темы (сотрудничество с РФ - ИФ)", - добавил итальянский вице-премьер.

При этом Сальвини отметил, что планирует поднять эту тему в ходе обсуждений, которые у него запланированы в Вашингтоне.

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