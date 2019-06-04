Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 14:47

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что правительство попадет в кризисную ситуацию, если партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, не решат разногласия за две недели, сообщает во вторник итальянское агентство АНСА.

"Если через 15 дней я увижу, что мы вновь окажемся в этой ситуации, будем говорить те же слова, что и сейчас, с теми же задержками и отсрочками, то это будет проблемой", - сказал Сальвини в интервью радиостанции RTL.

Накануне премьер Италии Джузеппе Конте пригрозил уйти в отставку, если двое его заместителей не смогут найти общий язык.

Двое вице-премьеров Италии лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга. Отношения между партиями особенно обострились во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" на выборах уверенно заняла первое место в Италии, получив более 34% голосов, "Движение 5 звезд", в свою очередь, показало третий результат, что стало хуже прогнозов.

1тэ ар

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