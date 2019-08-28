Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 15:13

Рим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Глава партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что его партия попросит президента Италии Серджо Маттареллу положить конец "позору" торга вокруг создания правительства между движением "Пять звезд" и Демократической партией, сообщило в среду агентство ANSA.

"Сегодня днем мы пойдем в Квиринальский дворец и скажем Маттарелле положить конец этому непристойному, позорному зрелищу без достоинства и чести", - сказал Сальвини журналистам.

Он отметил, что в парламенте нет большинства, поддерживаемого итальянским народом, поэтому "мы (народ - ИФ) должны пойти на выборы".

Ранее в среду стало известно, что президент Италии Серджо Маттарелла проведет совещание с лидерами итальянских партий в 16:00 (17:00 мск), на котором обсудит формирование нового правительства.

Также сообщалось, что лидеры движения "Пять звезд" и Демократической партии провели в среду переговоры по формированию нового правительства с целью избежать досрочных выборов. На переговорах Демократическая партия поддержала кандидатуру Джузеппе Конте на пост председателя совета министров Италии.

В августе Маттео Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

1ви ар

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