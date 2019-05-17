Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 16:12

Рим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что в преддверии выборов в Европарламент он раскроет планы по улучшению состояния итальянской экономики, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, во время выступления перед иностранными журналистами в Милане "Сальвини пообещал новые шокирующие предложения, направленные на возобновление (экономического роста - ИФ) Италии".

Сальвини также заявил, что необходимо восстановить механизмы принятия решений ЕС в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство и банковское дело.

При этом он подчеркнул, что популистская парламентская группа, которую он надеется сформировать после европейских выборов, нацелена на создание Европы, "решающей немного задач, но решающей их хорошо".

Выборы в Европарламент пройдут в ЕС в период с 23 по 26 мая.

1тэ аю

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