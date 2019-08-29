Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 21:11

Рим. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, которому предстоит покинуть свой пост из-за политического кризиса, пообещал в четверг, что новая коалиция не сможет долго оставаться у власти.

"Мы будем в оппозиции. Может быть месяц, может год или два", - сказал лидер партии "Лига", выступая в эфире итальянского телевидения.

По мнению Сальвини, единственной целью возможной новой правящей коалиции является отказ от проведения выборов. "Они хотят недолго избегать выборов, на которых итальянцы вынесут им свой вердикт". - заявил он.

Комментируя возможность формирования коалиции между "Движением пять звезд" и оппозиционной Демократической партией, он сообщил, что считает это "правительством проигравших".

Сальвини раскритиковал своих бывших союзников - "Движение пять звезд" - за готовность сформировать альянс с Демократической партией, несмотря на обещания никогда не делать этого.

"Их проект программы работы правительства основан лишь на одной общей позиции - они ненавидят Сальвини", - считает вице-премьер.

По его словам, он никогда бы не пошел на союз с Демократической партией. "Даже если бы мне предложили стать королем мира, папой римским или тренером "Милана", я бы отказался", - подчеркнул политик. Широко известно, что Сальвини - болельщик именно этого футбольного клуба.

Нынешняя коалиция, состоящая из "Лиги" и "Движения пять звезд", распалась из-за разногласий между лидерами партий. Сальвини призвал немедленно провести выборы, которые, судя по опросам, его партия уверенно выиграла бы. Однако вместо этого "Движение пять звезд" и Демократическая партия согласились начать переговоры о формировании правящей коалиции друг с другом. Если эти переговоры увенчаются успехом, нынешнее правительство уйдет в отставку и "Лига" перейдет в оппозицию.

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