Рим. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер крайне правой итальянской партии "Лига", бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал компанию Ferrero за то, что она использует для производства шоколадной пасты "Нутелла" орехи из Турции, а не из Италии, сообщают в пятницу итальянские СМИ.
"Я узнал, что для "Нутеллы" используют орехи из Турции, а я предпочитаю помогать компаниям, которые используют итальянскую продукцию, предпочитаю есть итальянское, помогать итальянским фермерам", - сказал Сальвини, когда одна из сторонниц политика предложила ему съесть бутерброд с "Нутеллой".
После этого заявления ряд западных СМИ сообщили, что Сальвини теперь отказывается есть "Нутеллу".
Позднее Сальвини опубликовал в Twitter заявление, в котором не критикует саму "Нутеллу", но рекомендует производящей пасту компании Ferrero закупать ингредиенты в Италии.
"Чтобы подсластить день, нужен кусочек хлеба с "Нутеллой", и просьба к Ferrero - покупайте ингредиенты из Италии, от сахара до орехов, чтобы помогать нашим фермерам", - написал Сальвини.
Прежде Сальвини неоднократно размещал в социальных сетях фотографии, на которых он ест бутерброды с "Нутеллой" или держит в руках банку с этой шоколадной пастой.
Пасту "Нутелла" производит итальянская компания Ferrero, которой также принадлежит бренд "Kinder Сюрприз", конфеты Raffaello и драже Tic Tac.
В состав "Нутелла" входят лесные орехи, лидером по производству которых является Турция, на нее приходится 70% лесных орехов в мире. Второе место по производству лесных орехов занимает Италия, но на нее приходится только 14%.
Ferrero, отмечают итальянские СМИ, закупает каждый третий лесной орех, попадающий на мировой рынок, и итальянских орехов компании просто не хватает.
Сама компания в прошлом году на фоне геополитических волнений в турецком регионе запустила программу по повышению производства лесных орехов в Италии. Компания намерена за пять лет увеличить производство орехов на 30%.
В конце сентября телеканал BBC проводил расследование, в котором говорится, что Ferrero закупает около трети турецкого урожая лесных орехов. Часть из этих орехов, утверждал телеканал, собиралась на плантациях, где эксплуатируют детский труд.
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