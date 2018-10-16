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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 17:09 16.10.2018 - 17:09

Рим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини во вторник выступил с критикой в адрес властей Франции после инцидента с брошенными в лесу на территории Италии мигрантами.

"То, что произошло в Клавьере - это беспрецедентное оскорбление в отношении нашей страны. Это международный позор, и господин Макрон (Эмманюэль Макрон, президент Франции - ИФ) не может делать вид, что ничего не произошло. Мы не принимаем извинений", - написал М.Сальвини на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу на границу Италии с Францией в районе городка Клавьер в лес прибыл автомобиль французской жандармерии, из которого высадили двоих мигрантов африканского происхождения.

Итальянская прокуратура начала расследования происшествия.

После инцидента префект французского департамента Верхние Альпы, откуда прибыл автомобиль, Сесиль Биго-Декейзер заявила, что произошедшее было ошибкой, и мигрантов в лесу на территории Италии высадили неопытные жандармы, которые были плохо знакомы с местностью.

"У них не было права заезжать на территорию Италии", - казала она.

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