Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 9:44

Рим. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Правые партии "Лига" и "Вперед, Италия" добились крупного успеха на выборах в области Умбрия, которые рассматривались как важный индикатор расстановки политических сил в Италии.

По сообщению римских СМИ, поддерживаемая этими партиями Донателла Тезеи победила на выборах губернатора, получив 57,4% голосов. При этом ее соперник Винченцо Бьянкони, которого поддерживала правящая коалиция - левоцентристы и "Движение пять звезд", набрал только 37,6%.

Это считается очень большим успехом правых, потому что Умбрия - традиционно "левая" областью. Как правые, так и левые понимали важность выборов, и потому проводили множество предвыборных мероприятий. Даже премьер страны Джузеппе Конте призвал избирателей проголосовать за Бьянкони.

Наблюдатели отмечают, что отчасти успех правых вызван высокой явкой: она составила 66,4% по сравнению с 55,4% на прошлых выборах.

"Это фантастические результаты, мы добились исторического успеха", - заявил глава "Лиги" Маттео Сальвини.

Ранее в этом году распалась правящая коалиция, в которую входили "Лига" и "движение пять звезд". С тех пор Сальвини призывает провести в стране досрочные парламентские выборы. Опросы показывают, что у "Лиги" были бы отличные шансы на победу.

В настоящее время в Италии у власти находятся "Движение пять звезд" и левоцентристы во главе с Демократической партией.

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