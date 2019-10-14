Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 13:39

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Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд привезла в подарок саудовской стороне камчатского кречета по кличке "Альфа".

Традиционно в ходе зарубежных визитов лидеров стороны обмениваются подарками. В этот раз, сообщили журналистам в делегации РФ, российским подарком станет камчатский кречет белого окраса. Изначально самке кречета было дано имя "Альфа", но именно саудовская сторона решит, как дальше будет называться птица.

Птицу доставили в королевский дворец незадолго до прибытия туда Путина. Она уже приучена к ношению клобучка, который закрывает птице глаза, чтобы предотвратить возможный бросок на добычу.

Камчатский кречет - самый крупный из соколов. Длина тела самца 56 см, самки 64 см, размах крыльев 124-163 см. На Камчатке встречаются особи белой и серой вариаций с переходами между ними. Мировая популяция кречета оценивается приблизительно в 8-11 тыс. пар, 3,5-5 тыс. из которых приходится на Россию. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.

О центре воспроизводства и реабилитации этих краснокнижных птиц президенту РФ рассказали, когда он был в начале сентября во Владивостоке на экономическом форуме. О том, что такой центр откроется на Камчатке, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Его строительство начнется в следующем году с целью восстановления популяции камчатского кречета. В последние годы популяция этой птицы стремительно снижалась из-за браконьерства.

Камчатка будет единственным регионом РФ, где планируется организовать воспроизводство этих редких соколов.

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