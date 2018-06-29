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Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На саммите ЕС достигнут важный результат в переговорах по миграции, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы достигли результата, про который я скажу так - это важный шаг в правильном направлении. Мы еще не в конце пути", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Ее заявление транслирует сайт Еврокомиссии.

По словам А.Меркель, участникам встречи удалось разработать "всеобъемлющую миграционную концепцию".

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Интерфакс