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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 15:27 29.06.2018 - 15:27

Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На саммите ЕС достигнут важный результат в переговорах по миграции, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы достигли результата, про который я скажу так - это важный шаг в правильном направлении. Мы еще не в конце пути", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Ее заявление транслирует сайт Еврокомиссии.

По словам А.Меркель, участникам встречи удалось разработать "всеобъемлющую миграционную концепцию".

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