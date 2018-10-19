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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:47 19.10.2018 - 13:47

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что организация уже 12-го саммита Азия-Европа (АСЕМ) свидетельствует об обоюдном желании стран ЕС и Азии вести многостороннюю торговлю.

"Саммит показывает: страны Европы и Азии, которые все желают мировой торговли, ведущейся по правилам, собрались здесь, чтобы выразить свою приверженность принципу многосторонних отношений (в торговле - ИФ), и это важный сигнал", - сказала А.Меркель журналистам.

"Я верю, что мы можем дать ясно понять: миру нужны ситуации взаимного выигрыша, отчетливо указывающие на (такой момент - ИФ) - то, что приносит выгоду одному, приносит выгоду и другому", - подчеркнула канцлер.

Западные СМИ отмечают, что двухдневный саммит АСЕМ, на который собрались более 50 высокопоставленных представителей азиатских и европейских стран, должен стать ответом на одностороннюю политику президента США Дональда Трампа.

В частности, в пятницу "на полях" саммита ЕС должен подписать торговый договор с Сингапуром.

1аю ар

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