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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 21:08 16.07.2018 - 21:08

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным показала всему миру стремление Д.Трампа всегда ставить на первое место интересы США.

"Разногласия между нашими странами (США и Россией - ИФ) обсуждались всесторонне, и весь мир и весь американский народ увидели, что президент Дональд Трамп всегда будет ставить процветание и безопасность Америки на первое место", - сказал М.Пенс, выступая в понедельник в министерстве торговли США.

"Сегодня президент Трамп добился того, что он описывал как прямой, открытый и продуктивный диалог с президентом Путиным в Хельсинки. И как сказал президент, это был конструктивный день, и это было только началом", - добавил он.

Между тем, многие американские конгрессмены раскритиковали высказывания президента США на пресс-конференции с В.Путиным в Хельсинки.

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