Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 17:24

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Париж. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство выдержки из заявления.

Также в заявлении приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".

Ранее представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила "Интерфаксу" участие канцлера Германии Ангелы Меркель в саммите в "нормандском формате".

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

В минувшем октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

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